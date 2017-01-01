Finansal Kurumlar Birliği, 2017 yılının ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı:

“Finansal kiralama sektörümüzün alacakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.1 artarak 47 milyar TL seviyesini aştı. Diğer yandan sektörün aktif büyüklüğü son verilerle birlikte yüzde 23.6 oranında, öz kaynakları ise yüzde 13.2 oranında büyüdü. Faktoring sektörüne baktığımızda; 2017’nin 6 aylık performansında işlem hacmi 69.2 milyar TL; alacakları ise 33 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3’lük artışla 35 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 11.7 büyüme ile 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 100 bini aşan müşterilerine hizmet veriyor. Finansman sektörüne geldiğimizde ise, sektörün işlem hacmi 2017 ilk yarısında yüzde 16.1 oranında büyüyerek, 11 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğü 13.6’lık artışla 33 milyar TL; alacak büyüklüğü ise 13.9’luk artışla 28.8 milyar TL seviyesine erişti.”