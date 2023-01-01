Finansçılar kadın girişimcilerin yanında

Finansbank, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile anlaşmaya imza attı.

“Kadın Girişimcilere Destek Kredisi” ile yaklaşık 3 bin kadın girişimcinin sermaye ihtiyacı karşılanacak. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği destekleyen uygulamaların hızla arttığını belirten Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, “Gelişmiş ekonomilerin temel özelliklerini incelediğimizde kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin gelişmiş bir ekonomi olmak için önemli bir kriter olduğunu görüyoruz. Sayıları her geçen gün artan kadın girişimcilerimizin ve kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin yanında olacağız” dedi. Finansbank Kadın Girişimcilere Destek Kredisi ürününden teminat gösterecek varlığı bulunmayan kadın girişimciler de EBRD garantisini kullanarak yararlanabiliyor.