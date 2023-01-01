Firmalar kuluçkadan çıktı

Her yıl 60 kuluçka firmasına destek veren ve bugüne kadar 200’ün üzerinde kuluçka firmasına evsahipliği yapmış Bilkent Cyberpark, Kuluçka Merkezi mezunlarına madalya ve sertifikaları takdim etti.

Ayrıca tüm mezunlara IBM Bulut Sistemi’nden ücretsiz yararlanma imkanı sunuldu. Genel Müdür Canan Çakmakcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Cyberpark’ta doğan bir başarı hikayesinin kahramanı SeoZeo ile devam etti. 2012’de kurulan SeoZeo’nun kurucu ortaklarından Burak Pehlivan, bugünlere nasıl geldikleri, hangi süreçlerden geçtikleri ve Cyberprak’ın kendilerine olan katkılarından sözetti. ‘Türkiye’yi uyandıran adam’ Özgür Aksuna’nın katılımıyla renklenen Tören’de katılımcılar ile ikna, iletişim, etkili konuşma ve markalaşma üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.