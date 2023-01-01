FIT Solutions, Borusan Holding’e 1.5 milyon A4 tasarrufu sağladı

Türkiye’nin e-Dönüşüm® lideri FIT Solutions’ın hizmet verdiği Borusan Holding, e-Defter ve e-Fatura çözümlerini kullanarak milyonlarca sayfa kağıttan tasarruf ediyor.

FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Toplam 7 bin 800 çalışanı olan Borusan Holding ile yaptığımız e-Defter ve e-Fatura projeleri sonucunda 1.5 milyonluk A4 kağıt israfı artık ortadan kaldırıldı” diyor.

e-Defter uygulaması defterlerin kağıt halinde basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve çok daha düşük maliyetle yapma imkanı sunuyor. Ortalama ayda 10.000 sayfa defter tutan bir firmanın 5.000 TL civarında olan tasdik maliyeti, e-Defter'e geçildiğinde, yaklaşık yüzde 60 oranında düşüyor; kırtasiye masrafı sıfırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli bir firmanın e-Defter kullanmaya başladığında ayda 8.000 TL civarında tasarruf edeceğini öngörüyor.