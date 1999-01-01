FIT Solutions’ın yeni CEO’su Koray Gültekin Bahar oldu

e-Dönüşüm®’ün Türkiye’deki liderlerinden FIT Solutions’ta, sektörün deneyimli isimlerinden Koray Gültekin Bahar, CEO görevine atandı. FIT Solutions’ın tüm idari işlerinin başına geçen Bahar, şirketin Ar-Ge merkezini de açması ile birlikte yazılım ve teknoloji alanlarında atılım yapmaya odaklı bir organizasyon hedefliyor.

Koray Gültekin Bahar, 1981’de İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Tuzla Teknik Lisesi’nde Bilgisayar Donanım bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi. Kıbrıs’taki üniversite yıllarında mobil teknolojiler ve web araçları ile ilgili projeler üzerine çalıştı. İlk mobil uygulamasını TRNC Turkcell’e sattı.

EG Yazılım’da çalışmaya başlayan Bahar, DB4Mobile platformu üzerinden mobil ve PC uygulamaları geliştirdi. Yine üniversite yılları süresince 3 sene Bilgisayar Kulübü’nü yöneterek öğrencilere yönelik çeşitli organizasyonlar düzenledi. 2006 yılında FIT Solutions bünyesinde yazılım geliştirici olarak çalışmaya başladı. Burada İDO, Ülker, Borusan ve Temsa gibi büyük şirketlerin SAP projelerinde görev aldı ve ekiplerini yönetti. ECI, IATCO, Unilever ve PG gibi şirketlerin projelerinde uluslararası alandaki tecrübelerini geliştirdi. Kurumsal platformlar ve mobil uygulamalar üzerine projeler geliştirdi 2013 yılında CTO’luk görevine gelen Koray Gültekin Bahar, bugün sektör liderlerinden FIT Solutions ile şirketlerin e-Dönüşüm® süreçlerine destek olmaya devam edecek.