FKB: “Aktif büyüklük 84 milyar TL’ye ulaştı”

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2015 yılı 3 aylık dönemi itibarıyla her üç sektöre ait konsolide verileri açıkladı.

Konsolide verilere göre üç sektörün 2015'in ilk çeyreğinde 2014'ün aynı dönemine kıyasla:

- Aktif toplamı yüzde 24.8 artışla 83 milyar 980 milyon TL'ye,

- İşlem hacmi yüzde 16.9 artışla 35 milyar 857 milyon TL’ye,

- Faaliyet konusu alacakları yüzde 25.9 artışla 75 milyar 775 milyon TL’ye,

- Özkaynak büyüklüğü yüzde 14.9 artışla 12 milyar 239 milyon TL’ye,

- Net karı ise yüzde 25.3 artışla 431 milyon TL’ye yükseldi.

İlk çeyreğe ait konsolide verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, üç sektörün de başta Türkiye ekonomisinin büyümesinde kritik rol üstlenen KOBİ'ler olmak üzere reel sektöre verdikleri destekleri artırarak faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.