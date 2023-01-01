FKB, ‘İhracatın Finansmanı ve Sigorta Semineri’ düzenlendi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), TAYSAD ve Türk Eximbank işbirliğiyle düzenlenen ‘İhracatın Finansmanı ve Sigorta Semineri’ gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan FKB Başkanı Osman Zeki Özger, “Otomotiv yan sanayi üretiminin yüzde 65’ini, ihracatının da yüzde 70’ini gerçekleştiren TAYSAD üyelerine iki ürünümüzü tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz. Eylül sonu itibariyle; yüzde 16 artan araç üretimine destek veren TAYSAD üyelerine yatırımları finanse eden finansal kiralama ile kaynak yaratmaktan, yine otomotiv sanayinin ihracatındaki yüzde 9’luk artışa destek veren firmalara; teminatsız mal mukabili ihracat işlemlerinizi teminat altına alan, tahsilatı takip eden ve finansman sağlayan faktoring ürünleri ile hizmet vermek arzusundayız” diye konuştu.

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “İş dünyasının üzerindeki mali yüklerin artması, finansman araçlarının da daha etkin şekilde kullanılmasını zorunlu kılıyor” dedi.