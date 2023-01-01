FKB Leaseurope’a üye oluyor

Bankacılık dışı finans kesiminin en önemli temsilcisi konumunda olan, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Avrupa Leasing Dernekleri Federasyonu’na (Leaseurope) üye olma kararı aldı.

Avrupa genelinde leasing ve otomotiv kiralama endüstrisi üzerine çalışmalar yapan ve 44 derneğin üye olduğu Leaseurope, Avrupa finansal kiralama pazarının yüzde 92’sini temsil ediyor. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger; “Bu işbirliği sayesinde Avrupa leasing pazarı hakkında çok önemli bilgiler edinmeyi hedefliyoruz. Elde edeceğimiz yeni bilgilerin ve karşılaştırmalı verilerin, ayrıca edineceğimiz karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi imkanlarının leasing sektörümüzün büyüme ve gelişiminde anahtar rol oynayacağına inanıyoruz” diyor.