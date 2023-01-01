FKB ve Galatasaray Üniversitesi’nden işbirliği

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Galatasaray Üniversitesi ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde, ‘Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar Hukuk Sempozyumu’nu gerçekleştirdi.

Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve iki oturumdan oluşan sempozyumda ‘Finansal Kiralama Sözleşmesi Tanımı ve Unsurları’, ‘Finansal Kiralamada Ayıplı Teslimler’, ‘Mesafeli Sözleşmelerin Kurulması’, ‘Faturanın Hukuki Niteliği’ ve ‘İflasın Ertelenmesi’ başlıklı tebliğler sunuldu. Sempozyumda konuşan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger; “İşimizi sadece ekonomi boyutuyla değil; ekosistemimizi yakından ilgilendiren, başta hukuk olmak üzere, tüm boyutlarıyla ele almaya gayret ediyoruz. Bunu paydaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.