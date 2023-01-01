FKB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden işbirliği

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, sözkonusu sektörlerde finansal okuryazarlığın ve alternatif finansman tekniklerinin bilinçli kullanılmasının artırılması amacıyla işbirliğine gitti.

İşbirliğiyle faktoring sektörü ayrıca TİM-EXIMBANK-İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Araştırma Merkezi (TEDAM) ile de ortak çalışmalar yürütülmesi için etkinlikler gerçekleştirecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü ve ilgili bölüm öğretim üyeleriyle birlikte FKB Yönetim Kurulu üyeleri protokol imza törenine katıldı. FKB Başkanı Osman Zeki Özger, iki kurum arasındaki işbirliğiyle FKB çatısı altında birleşen bankacılık dışı finans sektörüne yönelik bilgi ve algı düzeyinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nazım Ekren önümüzdeki dönemde FKB ile işbirliğini derinleştirerek bankacılık dışı finansman sektörüne ilişkin bir tezsiz yüksek lisans programını hayat geçirmeyi de arzu ettiklerini söyledi.