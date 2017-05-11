FKB’de Yeni Başkan Vekili Ünal Gökmen oldu

11 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni görevlendirme ile Finansal Kurumlar Birliği’nin kuruluşundan bu yana FKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Garanti Finansal Kiralama Genel Müdürü olan Ünal Gökmen, Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekilliği ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanlığı görevlerini devralacak.

Ünal Gökmen; yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Çalışma hayatına 1988 yılında Garanti Bankası’nda başlayan Ünal Gökmen, 2012 yılına kadar Garanti Bankası’nın çeşitli şube ve bölgelerinde müdür olarak görev yaptı. 2012 yılı Mayıs ayında Garanti Leasing’e Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ünal Gökmen halen bu görevini sürdürüyor.