FODER’in Parayön Programı büyük ilgi gördü

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin (FODER), geçen Kasım ayında Türkiye’de başlattığı Parayön Programı, ilgi görmeye devam ediyor.

İngiltere’nin ödüllü finansal eğitim programı MyBnk’i Türkiye’de Parayön adıyla hayata geçiren FODER, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Erzurum, Malatya, Ankara, Trabzon ve Bayburt’la birlikte yedi şehirde eğitimlerini sürdürüyor. Proje kapsamında eğitim gören öğrenci sayısı 3 ayda 9 bin 138’e ulaştı.

J.P.Morgan’dan alınan hibe ile gerçekleştirilen eğitim programları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan bir yıllık protokol çerçevesinde, lise son sınıf ve üniversite birinci sınıf öğrencileri için ve ayrıca Sevgi Evleri ve Çocuk Siteleri’nde yaşayan gençler için organize ediliyor. İnteraktif ve yenilikçi yöntemlerle finansal okuryazarlığı ve farkındalığı arttırmayı amaçlayan ve hedef kitleye göre uyarlanan Parayön Programı üç başlık altında veriliyor.

FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, “OECD rakamlarına göre Türkiye, finansal okuryazarlık bilinci konusunda oldukça alt sıralarda yeralıyor. Yeterli finansal altyapıya ve bilince sahip olamamak ülke ekonomisinin sürdürülebilir olmasının önünde bir engel. Oysa finansal okuryazarlığın artmasıyla birey, aile ve dolayısıyla ülke ekonomisi, sağlam temeller üzerine kurulacak, toplum beklenmedik ekonomik koşullardan en az zararla kurtulmanın yollarını bulabilecek” dedi.