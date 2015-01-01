Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’na “Engelli Dostu Bir Fabrika” projesiyle ödül

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) “2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” organizasyonunda, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası “Engelli Dostu Bir Fabrika” projesi ile Büyük Ödül’ü kazandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “2014 yılında hizmete sunduğumuz yepyeni Yeniköy Fabrikamız’ın üretim alanlarını engelli dostu haline getirerek; engelliler sanayi tesislerinde çalışamaz önyargısını yıktık ve engelli vatandaşlarımıza cesaret aşıladık. İleri engelli kategorisindeki istihdama da ağırlık verdiğimiz fabrikamızla literatüre örnek bir eser kazandırdık” dedi. Projeyi Koç Holding’in başlattığı “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” projesi kapsamında biraraya gelen gönüllü Ford çalışanları, adım adım planlayıp geliştirdi.

Yeniköy Fabrikası, engelli bireylerin sadece ziyaret edebileceği değil, “çalışabileceği” bir tesis olarak öne çıkıyor ve sanayi kuruluşlarına örnek oluyor. Fabrikada görme engelliler için Braille alfabesi, rampalar, bariyerler ve özel yaya yolları, kaynak atölyesinde ergonomik sehpalarla işitme engelli, ortopedik engelli, kalp rahatsızlığı, endokrin veya ampute engellilere uygun istasyonlar, montaj atölyesinde tekerlekli sandalyeli çalışanlar için tasarlanmış “Montaj Kapı Hattı”, down sendromlu çalışanlar için dizayn edilmiş proses hatları mevcut.