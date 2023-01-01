“Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finalinde yarışacak Türk girişimciler belirlendi

Ford’un 25-26 Ekim’de Fransa’da gerçekleştireceği “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finaline gitmeye hak kazanan Türk girişimciler ve start-up’lar, Ford Otosan, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve Endeavor Türkiye işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen ön elemeler sonucunda belirlendi.

20 Temmuz’da Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen, toplam 13 ekibin katıldığı ön elemelerde 4 start-up Paris’e gitmeye hak kazandı. Türkiye’den Paris’e gitmeye hak kazanan girişimciler, 5 ülkedeki diğer girişimcilerle birlikte geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli işbirlikleri gerçekleştirme fırsatı bulacak. Sesli kitap sağlayıcısı Seslenen Kitap, araç verileri işleyicisi Arverus ve DriveBuddy, online yol yardım hizmeti Webçek Paris’teki finale katılmaya hak kazandılar.