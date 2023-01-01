Forum Diyarbakır açılıyor

Multi Turkey, ülke genelindeki 15’inci alışveriş merkezini Diyarbakır’da açıyor. Altındağ Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat şirketinin yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçen Forum Diyarbakır için toplam 100 milyon Avro yatırım yapıldı.

Forum Diyarbakır, şehirde bin 500 kişilik istihdam yaratacak. 54 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde 135 yerli ve yabancı markayla hizmet verecek. Multi Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, “Türkiye ekonomisi büyüdükçe alışveriş ve perakende sektörü de büyüyor. Anadolu’da da alışveriş merkezlerine talep artıyor. Anadolu’daki beklenti ve ihtiyaçları yakından takip ve analiz ediyoruz. Anadolu’ya iyi projeler götürebilmek, bölgenin kalkınmasına destek olmak istiyoruz” diye konuştu. Forum Diyarbakır, şehrin dokusuna uyumlu mimari detaylar taşıyor.