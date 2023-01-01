G3 Forum 1500 girişimciyi iş dünyası ile buluşturdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla dünyada 170’den fazla ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nda düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’un yedincisi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

“Altın Yumurtlayan Kafalar” ana teması ile gerçekleştirilen G3 Forum; Habitat ve PublicisLive evsahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını genç girişimci ve girişimci adayları ile buluşturdu.

Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır’ın yaptığı G3 Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimcilik konulu konuşması ile devam etti.

Girişimciliğin günümüzün en önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal refahı yükseltme aracı olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geçtiğimiz yüzyıl kaynağı petrol olan 3. sanayi devrimi dönemiydi, bu yüzyılda ise kaynağı insan olan 4. sanayi devrimini yaşıyoruz. Bu yüzyılın amacı doğal kaynağa değil, fikri üreten insan kaynağına ulaşmak. Bu yüzden artık dünyanın en güçlü insanları girişimciler” dedi.

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle, aklınızda ve hayalinizde ne varsa peşinden gidin. Bugün dünyadaki en parlak iş fikrinin bile süresi 6 ay. Yani 6 ay içinde ya o iş fikrini başkası gerçekleştiriyor, ya da artık çözümünüze ihtiyaç kalmıyor. İyi girişimcilik düşmemek değil, düşünce kalkabilmektir.”