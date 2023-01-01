GAP’ın nitelikli gıda ürünlerinin tanıtımı Mardin’le başladı

AB-Türkiye ortaklığında desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nda yer alan ve nihai yararlanıcısı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olan “Güneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi” tanıtım toplantıları Mardin’de başladı.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan Proje, Mardin’in yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da da düzenlenecek tanıtım toplantıları ile kamuoyuna ve KOBİ’lere duyurulacak.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, “Yörenin hem ürün çeşitliliği çok zengin hem de mutfağı haklı bir üne sahip. Bu elbette çok değerli ancak tescilleme meseli de çok hayati. Proje paydaşları ile birlikte yörenin sahip olduğu bu önemli fırsatın avantaja çevrilmesi hepimizi mutlu edecek. ‘Güneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi”nin hem bölgemiz hem de proje paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum’ dedi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise yaptığı konuşmada Proje'nin kapsamı ve hedeflerini anlattı.