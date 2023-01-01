Gaziantep’te eğitimciler “Öğretmenin Kimyası” Projesi ile buluştu

Liselerde kimya eğitimi ve bilimine olan ilgiyi arttırmayı amaçlayan ve Dow Türkiye ile Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) işbirliğinde uygulanmaya başlayan “Öğretmenin Kimyası Projesi” Türkiye’deki önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak her geçen gün daha da büyüyor.

2013’te, Kocaeli ve İstanbul’un ardından ülke çapına yayılan projenin 4. Faz atölye çalışmaları, Gaziantep’te gerçekleştirdi. Açılışa 100’ü aşkın kimya ve fen öğretmeninin yanısıra Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü İhsan Necipoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz, ÖRAV Genel Müdürü Selman Behmuaras, ÖRAV Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Direktörü Esra Onat Akbaş ve ÖRAV proje sorumluları katıldı. Projenin atölye çalışmalarına katılan kimya ve fen öğretmenlerinin edinimlerini okullarında öğrencileriyle paylaşıp sürdürülebilir bir kimya kulübü kurulması için de teşvik edici olmaları bekleniyor. Proje, Gaziantep’in ardından Karadeniz Bölgesi ve başkent Ankara’da yapılacak eğitimlerle devam edecek.