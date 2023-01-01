GE, Küresel İnovasyon Barometresi’ni açıkladı

General Electric’in (GE) beşincisini gerçekleştirdiği ve iş dünyasında inovasyonun yerini ölçen ‘GE Küresel İnovasyon Barometresi’ sonuçlarına göre, gerek dünya gerekse Türk iş dünyasının üst düzey yöneticileri, önümüzdeki 10 yılda ileri üretim tekniklerinin sanayi sektöründe radikal bir dönüşüm yaratacağına inanıyor.