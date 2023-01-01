GE Türkiye İnovasyon Merkezi açıldı

General Electric (GE), İstanbul Teknopark’ta GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

GE Dijital Dünya Başkanı Bill Ruh, GE Orta Doğu Kuzey Afrika ve Türkiye İnovasyon Başkanı Rania Rostom ve GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy’un katılımıyla gerçekleşen açılışta endüstrilerde inovasyonun itici gücüne ve büyüyen ekosistemiyle Türkiye’nin bölgede sahip olduğu büyük potansiyeline vurgu yapıldı.

GE Türkiye İnovasyon Merkezi, yenilebilir enerji, akıllı şebekeler, LED, Sağlık ve Yaşam Bilimleri endüstrilerinde yerel inovasyonun gelişimine odaklanacak. Açılışta GE ve GAMA, üretkenliği ve operasyonel verimliliği geliştiren GE yazılım çözümlerini kullanmak üzere işbirliği anlaşması imzaladı. Endüstriyel kuluçka merkezi olarak hizmet verecek olan GE Türkiye İnovasyon Merkezi, işbirliği ve birlikte geliştirme fırsatları sağlayacak.

Bill Ruh, GE’nin dijital bir endüstri şirketine dönüştüğünü belirtti. Canan M. Özsoy, Merkez’in Türkiye ekonomisinin gelişiminde aktif bir rol oynayacağına inandığını söyledi.