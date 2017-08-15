GE ve TTGV’den işbirliği

GE Türkiye İnovasyon Merkezi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) kurumlarda inovasyon süreçlerinin yalınlaştırılması ve geliştirilebilmesi için yeni bir işbirliğine imza attı.

GE’nin tescilli bir uygulaması olan FastWorks metodolojisi, TTGV işbirliği ile firmalara aktarılıyor. Serinin ilk çalışması, 15 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da ulaştırma teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Bozankaya firması ile gerçekleştirildi. Bozankaya firması FastWorks uygulamasıyla Elektrikli Otobüs Tasarım ve Üretimi, Elektrikli Trambus Tasarım ve Üretimi, Dizel/CNG Otobüs Üretimi ve Karoseri üretimi süreçlerinde verim artışı hedefleyecek.

GE Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, “Bu girişim ile amacımız, inovasyonun Türk şirketlerinin bir kurum kültürü haline gelmesi ve müşterilerine çok daha hızlı yanıt verecekleri bir reflekse sahip olmaları” dedi.