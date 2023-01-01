Gedik’te Robot Akademisi kuruldu

İstanbul Gedik Üniversitesi-Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde GeKa Robot işbirliği ile mühendis ve teknik elemanlara robotik ve otomasyon konularında eğitim vermek amacıyla Robot Akademi’yi kuran Gedik Holding, şimdi de tamamı ithal olarak Türkiye’ye gelen endüstriyel robotları yerli imkanlarla üretmek için kolları sıvıyor. Ayrıca yerli otomobil üretimi ile ilgili de işbirliği sinyali veriyor.

Gedik Holding CEO’su Mustafa Koçak, 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenen ‘Robot Yatırımları Zirvesi’nde, holding bünyesinde Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve robot teknolojilerine yatırım yaptıklarını söyledi. Koçak, Robot Yatırımları Zirvesi sergi standında yaptığı açıklamada, şu anda Türkiye’de kullanılan tüm endüstriyel robotların Almanya, Japonya ve Güney Kore’den ithal edildiğini aktardı.

Ar-Ge'ye büyük yatırımı yapıklarını belirten Mustafa Koçak, şu konuların da altını çizdi: “Türkiyede bir robot entegratör firması olarak projelendirme, tasarım ve uygulama alanlarında faaliyet gösteren Gedik Holding, endüstride robotlu üretim yapmak isteyen birçok firmaya anahtar teslim robotlu sistemler kuruyor. Fakat biz dahil tüm firmalar endüstriyel robotları maalesef yurtdışından almak zorunda kalıyor.

Özellikle Almanya, Japonya ve Güney Kore’den. Biz de iki yıl önce Gedik Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Robot Akademisi’ni kurduk. Burada robotik teknolojiler hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. İsteğimiz; fabrikaların istihdam edeceği gençlerin, özellikle yeni nesil teknisyenlerin, direkt işe başvurduğunda bu teknoloji hakkında yetişmiş olarak işe başlamalarını sağlamak. Bu da sıfırdan eleman almak yerine, endüstriyel robotlar ve kullanımları hakkında gerekli eğitimi almış kişilerin istihdam edilmesine olarak verir. Önümüzdeki dönemde insan üretimde karar verici mekanizmanın içinde olmalı. İnsanı üretimin içinden çıkarıp karar verici aşamaya, planlayıcı olmaya ve işin beyin kısmına getireceğiz.”