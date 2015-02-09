GEKA destek vereceği projeleri açıkladı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ile Yenilenebilir Enerji Programlarına teklif edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Başvuru süresi 8 Mayıs 2015 tarihinde biten çağrıya Aydın, Denizli ve Muğla’dan Alternatif Turizm programına 114, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programına 24, Yenilenebilir Enerji programına 27 olmak üzere toplam 165 proje teklifi sunuldu. 18 Ağustos 2015 tarihinde Muğla’da yapılan GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında; Alternatif Turizm programında 36, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programında 16, Yenilenebilir Enerji programında 8 olmak üzere toplam 60 projenin desteklenmesine karar verildi. Alternatif Turizm programında desteklenmeye karar verilen 36 projeye 14.5 milyon TL, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programındaki 16 projeye 6.5 milyon TL ve Yenilenebilir Enerji programında desteklenmeye karar verilen 8 projeye 4 milyon TL olmak üzere toplamda 25 milyon TL destek sağlanacak. Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Alternatif Turizm (TUR1) Mali Destek Programında 14 adet başarılı proje, Alternatif Turizm Altyapısı (TUR2) Mali Destek Programında ise 22 adet başarılı proje ve 5 adet yedek proje belirlendi. Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 16 adet başarılı proje ve 1 adet yedek proje, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programında 8 adet başarılı proje ve 11 adet yedek proje belirlendi. 60 adet projeye toplamda 51.2 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşecek.