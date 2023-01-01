Geleceği yazacak kadınlar aranıyor

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi hayata geçiyor.

Projede lise ve üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor. Amaç, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak. Geleceği Yazan Kadınlar projesi için başvurular internet üzerinden alınıyor. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek.

Finalistler; İstanbul’da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras’ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran’da başlıyor ve 16 Temmuz’da tamamlanıyor. ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ için başvuru tarihi 24 Nisan-15 Mayıs.