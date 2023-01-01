Geleceğin e-dönüşüm liderleri yetişecek

E-Güven Akademi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, 3-26 Kasım tarihleri arasında Dolapdere kampüsünde 16 saatlik ücretsiz e-dönüşüm sertifika programı düzenliyor.

Çalıştıkları kurumlara e-dönüşüm konularında liderlik etmek isteyen bireylere alanındaki uzman isimlerin eğitim vereceği programda, e-dönüşüm stratejilerine ve uygulamalarına ilişkin pek çok başlık yeralıyor. E-dönüşümle ilgili en doğru ve güncel bilgilerin aktarılacağı sertifika programında bu alandaki son gelişmeler ve dünyadan başarılı örnekler katılımcılarla paylaşılacak.

E-GÜVEN E-Dönüşüm Sertifika Programı, herkese açık olacak. Program katılımcıları, e-dönüşümün temel unsurlarından, bulut bilişime ve mobil uygulamalara kadar birçok farklı alanda eğitim görecek.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, Türkiye’nin e-dönüşüm liderlerine ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Programın eğitmen kadrosunda; E-GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gönç, E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, BTS&Partner Ortağı Tuğrul Sevim, E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, Türkkep Genel Müdürü Yüksel Samast, FİT Solutions Ürün Yönetimi Başkanı Murat Kaptan, BİZNET Genel Müdür Yardımcısı Haluk Aydın, Metamorfoz Yönetici Ortağı Ergi Şener ve Bulutistan Kurucu Ortağı Begim Başlıgil bulunuyor.