Geleceğin Kadın Liderleri projesi 2015 mezunlarını verdi

Türkiye’de kadınların konumunun her alanda güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik hedeflerine ulaşılması için bilinçlendirme çalışmalarının gençlerden başlamasının gerekliliğine ve önemine inanan KAGİDER ve Sanofi Türkiye’nin işbirliğiyle 2010 yılından bu yana sürdürdüğü ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi, 2015 yılında da 63 genç kadını iş dünyasına hazırladı.

19-22 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan genç kadınlar KAGİDER’in ofisinde gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika alan tüm genç kadınların altı ay boyunca işe yerleşme süreçleri KAGİDER tarafından takip edilerek mentorluk almaları sağlanacak.

Geleceğin Kadın Liderleri projesi kapsamında, Türkiye genelinde başarı potansiyeli yüksek, üniversiteden yeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla kişisel gelişim, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması konularında eğitimler veriliyor. 2015 yılı mezunları ile birlikte eğitim verilen genç kadın sayısı 388’e yükseldi.

Projeye katılmak isteyen genç kadınlar, proje duyuruları başladıktan sonra şahsen başvuru formu doldurarak sürece dahil oldular. İki ay süren başvuruların ardından 20 kişilik bir ekip tarafından üç farklı şekilde değerlendirildiler. Öncelikle belirlenen temel kriterler doğrultusunda başvuru taramaları yapıldı, ilk elemeyi geçen genç kadınlarla telefon ve video mülakatları gerçekleştirildi ve son olarak gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlar neticesinde proje kapsamında eğitim almaya hak kazanan katılımcılar seçildi. Sanofi Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nden proje gönüllüleri de mülakat sürecinde projeye destek verdi.