Geleceğin sinemacıları 14. kez ödüllendirildi

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmaları ve hayallerini özgürce gerçekleştirmelerine imkan sağlamak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü,

Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle gerçekleştirilen 14. Geleceğin Sineması: “Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması”nda ilk 20’ye kalan genç sinemacılar gerçekleştirilen tören ile ödüllendirildiler.

Törende Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sinema tarihimiz Beyoğlu’nda başladı ve nice hikayeler Beyoğlu’ndan beyazperdeye yansıdı. Bu vesile ile Beyoğlu Belediyesi olarak sanata, kültüre ve sinemaya destek vermeyi vazife olarak görüyoruz” dedi. Törende ayrıca TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oyuncu Demir Karahan da katkılarından dolayı Ahmet Misbah Demircan’a ödül takdim etti.