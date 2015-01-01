Geleceğin Teknolojileri, Samsung Kurumsal Forum 2015’te konuşuldu

Samsung Electronics, bu yıl İstanbul’da ikincisini düzenlediği Samsung Kurumsal Forum 2015’te iş dünyasının önemli kurum ve yöneticileriyle biraraya geldi. Forum kapsamında düzenlenen toplantılarda iki gün boyunca ‘Dijital Dönüşüm’ için yapılması gereken çalışmalar tüm detaylarıyla ele alındı. Samsung’un kurumsal mobil trendler, dikey sektörlerle ilgili çözümler ve içgörülerini paylaşmak üzere düzenlediği etkinlikte; perakendeden eğitime, sağlık çözümlerinden konaklama-ağırlamaya kadar birçok farklı endüstride seçkin iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği uçtan uca çözümler de tanıtıldı.

Etkinliğe Samsung’un Türkiye’de işbirliği yaptığı ve desteklediği girişimler de katıldı. Aralarında fiziksel web, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve sanal gerçeklik teknolojileri geliştiren; Blesh, Odatek, ÖdeAl, Infotech, Ingenous gibi yenilikçi ve yerel girişimlerin çözümleri Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri (BT) liderlerinin beğenisine sunuldu. Etkinlikte, Samsung’un IDC ile gerçekleştirdiği ‘Türkiye Kurumsal Mobilite Araştırması’nın çarpıcı sonuçları da değerlendirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2014’te kurumların toplam işgücü içinde yüzde 23 oranında bir paya sahip olan mobil çalışanların payı, 2015’te yüzde 26’ya yükselmiş. Günümüzde şirketlerin yüzde 50’sinin mobil stratejisi varken bu oranın önümüzdeki 2 yıl içinde yüzde 94’e ulaşacağı öngörülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre kurumların mobiliteden bekledikleri faydaların başında yüzde 46’lık bir oran ile operasyonel verimliliği artırma ve yüzde 43 ile iş sürekliliğini sağlama geliyor. BT departmanlarının, kurumların mobil stratejiye geçişlerinde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “BT artık kurumlarda sadece bir destek işlevi olarak görülmüyor; şirket stratejileri ve iş süreçlerinde kritik bir faktör olarak değerlendiriliyor. Samsung olarak, yaptığımız pek çok araştrma gösteriyor ki; BT yöneticileri, mobilitenin artmasıyla çalıştıkları kurumun tüm departmanlarına, hem ofis içinde hem de sahada üretken olmaları için farklı kaynak ve işlevler kazandırıyor” diye konuştu.