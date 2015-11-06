“Gelecek Turizmde”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Anadolu Efes işbirliğiyle “Gelecek Turizmde” kapsamında desteklenen projelerden ‘Safranbolu Hatırası’, bölgenin kültürel mirasını ve değerlerini yansıtacak yeni hediyelik eşya önerilerinin ortaya konması amacıyla tasarım yarışması düzenliyor.

Karabük Üniversitesi’nin desteklediği yarışmaya son başvuru tarihi 6 Kasım 2015. Ünlü tasarımcı Derin Sarıyer de Safranbolu Hatırası Projesi’nin hem danışmanı olarak, hem de yarışmanın değerlendirme jürisinde yeralarak, deneyimlerini projeye aktarıyor. Yarışmaya katılan projelerin Safranbolu teması çerçevesinde olması gerekiyor. Tasarlanan ürünlerde dericilik, bakırcılık, saraçlık, demircilik, semercilik, yemenicilik, ahşap oymacılığı gibi yöresel zanaatların da kullanılması şartı aranıyor. Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrencilere açık olan yarışmaya bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabiliyor. Yarışmanın kazananları 7 Aralık 2015 tarihinde açıklanacak ve birinciye 4.000 lira, ikinciye 2.500 lira, üçüncüye 1.500 lira ve 750 lira değerinde 2 mansiyon ödül verilecek.