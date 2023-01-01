Genç Girişimciler “Teknoloji Melekleri Proje Pazarı”nda

Teknoloji ve bilişim projesi olan gençleri, projelerini hayata geçirmek için yatırımcılarla biraraya getiren, kadın istihdamına yönelik hayata geçirilmiş “Teknoloji Melekleri Proje Pazarı” etkinliği İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşti.

İstanbul Kalkınma Ajansı destek programı kapsamında İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği etkinlikte 15 genç girişimci projelerini akademisyenlere ve melek yatırımcılara sundu. Başarılı olan girişimciler Silikon Vadisi’ne gönderilerek projelerini dünya çapında tanıtma fırsatı bulacak. Etkinlikte konuşan TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal, “TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu olarak kuruluşumuzun amacı kadın istihdamı ile kadın girişimciliğin önünü açmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Kadın istihdamı ve girişimciliğe yönelik ‘Fikrim Artık İşim’ ve ‘Teknoloji Melekleri’ projelerimizi hayata geçirdik. Bu projelerde, girişimci oldular, kurul üyesi oldular ve hala bizimle birlikte bulunuyorlar. Son yıllarda da gördüğümüz üzere her işin başı teknoloji ve teknoloji de çok hızlı gelişiyor. Mobil teknolojilerinde de akıllı telefon ve internet kullanımı hızla artıyor. İnternet kullanımı 2015 yılı sonuna doğru dünya da 4 milyara ulaşacak” diye konuştu.