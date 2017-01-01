Girişimcilere bir günde 17 milyon TL

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Big Bang Startup Challenge sona erdi. 10 bin girişim arasından sıyrılarak 23 Kasım’da UNIQ İstanbul’da gerçekleşen finalde sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim; 3DRubber, Axolotbio, Bikoshu, B-Preg, Compocket, Ecogear, Eyedius, GmPly, Hagelson, Hootsumo, Meta-lol, Nanomik, Physhome, Porima, Rofoods Micro Market, Scoutium, Simularge, Sports&Merits, Telegrapher Labs ve TrakTS oldu.