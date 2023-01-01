Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark, kuluçka merkezi Yıldız Kuluçka'yı girişimcilerin hizmetine sunarak, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini daha da büyütmeyi hedefliyor.