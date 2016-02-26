Girişimciliğin nabzı Antalya’da atacak

Uluslararası Antalya Üniversitesi (UAÜ), girişimcilik ruhuna dikkat çekmek üzere bölgenin en kapsamlı zirvesine imza atmaya hazırlanıyor.

Kurumsal girişimcilikten, sosyal girişimciliğe; üniversitede girişimcilikten kadınların girişimcilikteki payına kadar girişimciliğin tüm boyutlarıyla ele alınacağı “Girişimcilik Zirvesi” TÜSİAD’ın desteğiyle 26 Şubat 2016 tarihinde Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Zirve’de Markafoni CEO’su İlker Baydar, Silk&Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur, Bera Medya Grubu CEO’su Alper Afşin Özdemir, Habitat Derneği ve Uluslararası Girişimcilik Merkezi Başkanı Sezai Hazır, DBI Kurucusu ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Şeker gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak yeralacak.