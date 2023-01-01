Girişimcilik Kampı’nın kazananı; Farm2Smart

Samsung Electronics Türkiye ve Habitat işbirliğiyle düzenlenen “Bilişim Mucitleri” Projesi kapsamında Denizli’de gerçekleşen uluslararası girişimcilik yarışması “Startup Weekend” Girişimcilik Kampı’nın kazananı “Farm2Smart” projesi oldu.

Tarımda su israfının önüne geçmeyi hedefleyen “Farm 2 Smart” projesi ekibinin 7 takım üyesi, Samsung Galaxy Gear S2 ile ödüllendirildi. Çiftçilerin tarlalarına kuracakları sensörler aracılığıyla toprağın ve ürünün su değerlerinin ölçülmesi ve mobil bir uygulama ile çiftçinin bilgilendirilmesi esasına dayanan iş modeli, tarlaların ihtiyaçtan fazla sulanmasını engelleyerek su tasarrufu yapılmasını hedefliyor.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Samsung Electronics Türkiye Kamu Sektörü Direktörü Dr. Erdem Erkul, Denizli TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Civan Sözkesen, TED Denizli Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan Kazdağlı, IDE Danışmanlık Kurucu Ortağı İsmet Benli’den oluşan jüri, en iyileri belirledi. Dr. Erdem Erkul; Samsung Türkiye olarak yazılım alanında girişimciliği desteklemek üzere Habitat Derneği işbirliğiyle “Bilişim Mucitleri” projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.