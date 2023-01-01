Girişimcilik Vakfı, 80 Fellow’la yola devam ediyor

Üniversitede okuyan gençlerin girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak ve uzun vadeli düşünce yapısı ile gençlere ilham olmak amacıyla hayata geçirilen Girişimcilik Vakfı, bünyesindeki 80 Fellow’la ikinci yılına devam ediyor.

İlk yılında 6400 üniversite öğrencisinin katıldığı ve 20 kadın-20 erkek öğrenciden oluşan 40 Fellow’un seçildiği Fellow Programı’na bu yıl toplam 30.000 başvuru alındı. 30.000 başvuru arasından 28 farklı üniversiteden 50 öğrencinin daha Vakfa katılmasıyla birlikte 40 kadın-40 erkek öğrenci ile girişimcilik yolculuğu devam ediyor.

2015 Fellow Programı 81 ilin tümünden başvuru alırken sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’den başvuru geldi.

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, “Fellow Programı ile öncelikli olarak ülkede girişimcilik potansiyeli taşıyan gençlerin hayatına etki ediyoruz. Onlar bu program sayesinde aldıkları ilham ile başkalarının hayatlarına ilham veriyorlar. Girişimcilik Vakfı’nın yaratmak istediği kültürün en temel öğelerinden biri de "giveback" (karşılığını verme) bakış açısını gençlerin hayatına yerleştirmek. Fellow’larımız aldıkları ilhamı çevreleriyle paylaşarak bu zinciri büyütüyorlar. Gitmek istediğimiz nokta ise girişimciliğin gençler arasında ciddi bir kariyer alternatifi olması. Bu yolda yürürken Türkiye’nin özellikle kadın girişimcilere çok ihtiyacı olduğunun da altını çizmek isterim” dedi.