GittiGidiyor, 5 ayda 500 KOBİ'yi sektöre kazandıracak

E-ticaret sitesi GittiGidiyor, Türkiye'de e-ticaret sektörünü kalkındıracak önemli bir projeye imza attı ve KOBİ'lerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmek,