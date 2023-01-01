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GittiGidiyor, 5 ayda 500 KOBİ'yi sektöre kazandıracak

E-ticaret sitesi GittiGidiyor, Türkiye'de e-ticaret sektörünü kalkındıracak önemli bir projeye imza attı ve KOBİ'lerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmek,

fiziksel dünyadan online dünyaya geçiş için gereken uygulamalı eğitimleri sunmak, halihazırda e-ticarette faaliyet gösteren satıcıların verimliliğini artırmak üzere “Geleceğim E-Ticaret” projesini geliştirdi. Ve Türkiye'nin ilk kalıcı e-ticaret eğitim ofisini İzmir'de açtı. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar'ın yanı sıra GittiGidiyor satıcıları ve çeşitli sektörlerden KOBİ'ler de açılışa katıldı. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Geleceğim E-Ticaret projesiyle yıl sonuna kadar 500 KOBİ'yi e-ticaret sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. 

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