Global Finance: Akbank Dijital Bankacılıkta Türkiye’nin En İyisi

Uluslararası alanda önde gelen finans yayın grubu Global Finance tarafından düzenlenen “2015 Dünya’nın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri” - "World’s Best Digital Banks Awards” sahiplerini buldu.

Uluslararası bankacılık sektörünün büyük önem verdiği bu prestijli ödüllerde Akbank 6 ödülle “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” seçildi. Akbank, Bireysel Bankacılık kategorisinde, “Türkiye’nin En İyi Bireysel Dijital Bankacılık”, “En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması”, “En İyi Websitesi Dizaynı”, “En İyi Online Mevduat, Kredi ve Yatırım Ürünleri Teklifleri” ve “En İyi Veri Güvenliği İnsiyatifleri” ödüllerinin sahibi oldu. Akbank ayrıca, Kurumsal Bankacılık kategorisinde de “Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulamasına Sahip Bankası” olarak seçildi. Finansal sektörün geleceğini şekillendiren dijital bankacılık ödüllerinde 6 kategoride Türkiye’nin En İyisi olarak gösterilmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Orkun Oğuz, “‘Mobili’ çalışmalarımızın odağında tutuyoruz ve mobil teknolojileri çok yakından takip ediyoruz. Bu alandaki gelişmeleri ürün ve hizmetlerimize çok hızlı bir şekilde adapte ederek mobil bankacılık alanında sektörümüze öncülük ediyoruz” diyor.

