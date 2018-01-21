Global marka olma yolunda başvurular devam ediyor

İTÜ ARI Teknokent’in liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle gerçekleştirilen ve yerli teknoloji firmalarının, uluslararası pazarlarda satış yapmalarını hedefleyen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’nın başvuruları devam ediyor.

Innogate Programı’na katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini görmek isteyen firmaların www.innogate.org adresinden 21 Ocak 2018 tarihine kadar programa başvurmaları bekleniyor.

Innogate Programı kapsamında seçilen firmalar eğitimin ilk aşaması olan İstanbul ayağında; ABD pazarına giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli gibi pek çok konuyu kapsayan 2 aylık yoğun ve kapsamlı bir programına dâhil oluyor. Programın İstanbul’daki eğitim ve ABD pazarına hazırlık dönemini başarıyla tamamlayan firmalar, San Francisco ve New York’ta uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve diğer girişimcilerle bir araya geliyor.