Google SOS Uyarıları, kriz anlarında yardımcı oluyor

Kriz anlarında, bilgiye anlık ve hızlı erişim çok önemli. Yaşanılan olay sonrasında; kriz noktasında gönüllü bilgiler paylaşılanlar ile teknolojiyi buluşturmak ve sevdiklerimizin güvenli olduklarına dair anlık bilgilere erişebilmek herkes için çok değerli.