GREAT Scale-up Türk girişimcilere kapıları açıyor

Birleşik Krallık’ın Türkiye ile sağlık, eğitim ve enerji gibi pek çok farklı sektörde ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mart 2013’ten bu yana sürdürdüğü GREAT kampanyası, Türk şirketlere yeni ufuklar açmaya devam ediyor.

GREAT Scale-up yarışmasını duyuran Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, “İşletmelerini İngiltere’de büyütmek isteyen şirketler, Türk CEO’lardan oluşan güçlü bir heyet tarafından değerlendirilecek ve iş fikri, niteliği ve İngiltere’deki büyüme potansiyeli gibi kriterlere göre katılımcılar arasından 5 girişimci şirket seçilecek”dedi.

GREAT Scale-up yarışması, tüm sektörlerden tanımlanmış bir işletme modeli ve kaydına sahip ölçeğini genişletmekte olan Türk şirketlerinin katılımına açık.

Aday şirketlerde aranan özellikler arasında şirketin en az 4 yıldır faaliyette olması, 2014 yılı faaliyet gelirinin en az 500.000 sterlin olması, Birleşik Krallık piyasasına sürülmeye uygun bir iş birimine sahip olması ve Birleşik Krallık’ta bir yıl içinde faaliyete geçme planına sahip olması yeralıyor. Kadın Girişimci, Anadolu’dan Girişimci, Sosyal Girişimci, Yenilikçi İşletme ve Jüri Özel Ödülü kategorileri için yarışacak adayların başvurularını 24 Ocak 2016’ya kadar www.gov.uk/great-startup-turkey adresinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.