GTU Sürekli Eğitim Merkezi, ROBOTİK Öğretmen eğitimleri başladı

Günümüzde 21. yüzyıl becerilerine sahip ve dijital okuryazarlık oranı yüksek olan toplumlar katma değeri yüksek ürünler geliştirerek ülkelerinin kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlıyor.

Bu konuda çalışmalarına “Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğiticisi Sertifika Programı” ile başlayan GTU Sürekli Eğitim Merkezi, Kocaeli Bölgesi’ndeki öğretmenlerle buluştu. Konu ile alakalı olarak GTU Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç.Dr. Bünyemin Çoşut, “Bilişim çağımızın gereği birçok alanda gerçekleşen dijitale dönüşüme ayak uydurabilme ve bu dönüşüm sürecinde dışarıya bağımlılığı en aza indirebilmektir. Bunun için de yetişen bireylerin bu konudaki niteliklerini geliştirmeyi sağlamalıyız. Kurum olarak bu alanda çalışmalara başladık” dedi.

Çoşut, Türkiye’nin bu alanda diğer ülkeler ile eşit imkanlara ve olanaklara sahip olduğunu belirterek, ancak dijital dönüşüm sürecinde diğer ülkelerle rekabette geri kalmamak gerektiğini aktardı.

Çoşut, konuya ilişkin yürüttükleri çalışmaları ise şöyle anlattı: “10-11 Şubat’ta gerçekleşen eğitim çalışmasını yakın gelecekte Gebze Ticaret Odası ile Gebze Bölgesi’nde başlayıp TBMM KEFEK Komisyonu ile tüm Kocaeli’ye yayacak kapsamlı bir eğitimin pilot çalışması olarak değerlendirdik. Bu eğitimler ile temel amacımız; yarınlarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimize öğrencilerin araştırma, eleştirel düşünme ve bilgi edinme, hızla değişen ve gelişen teknolojiler karşısında deneyimlerinden sonuçlar çıkarma, bilinçli kararlar verme, bilgiyi yeni durumlara uygulama, bir takım ile işbirliğinde yeni bilgi üretip bu bilgiyi paylaşırken verimli katılımda bulunma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilmesi noktasında önemli bir imkan sağlayabilmektir.”