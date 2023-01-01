Güçlü yönlerini geliştirebilen liderler fark yaratıyor

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, Hollanda kökenli CBE-Group ile yaptığı işbirliği sayesinde kardeş şirketi Devida Akademi üzerinden, Zenger I Folkman Olağanüstü Liderlik Programı’nı organizasyonların ve liderlerin hizmetine sunuyor.

Devida Akademi ayrıca CBE-Group’un Academica markası altındaki, eğitim sektörüne özel yüksek performanslı okullar geliştirmek amacıyla birçok ülkede sunulmakta olan ‘Dinamik Okullar’ hizmetlerini de Türkiye pazarına sunacak.

Liderlik becerilerini artırmak isteyen profesyonellerin ve yüksek başarı çıtası hedefleyen işletmelerin Zenger I Folkman Olağanüstü Liderlik Programı’na katılması bekleniyor. Devida Akademi’nin kurucusu ve CEO’su Işık Deliorman Aydın, Zenger I Folkman ‘Olağanüstü Liderlik’ Programı’nın, liderlik ekosistemine ve iş dünyasına katkısını şöyle özetliyor: “Türkiye’nin kurumsal ve kamusal düzeyde yeni nesil liderlik, koçluk ve yönetim anlayışlarına ihtiyacı var. Zenger I Folkman ‘Olağanüstü Liderlik’ Programı sayesinde, şirketler ve kurumlar düzeyinde dönüşüm, büyüme, gelişme, birleşme ve satın alma süreçlerini iyi yönetebilecek, çalışanlarıyla anlamlı ve güçlü bir etkileşim kurarak olağanüstü iş performansına imza atacak ve müşterilerine katmadeğer katacak yeni liderler yetiştireceğiz.”