Güneş enerjisinden elektrik üretiminde yüksek verim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından güneş pillerinde verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda rekor seviyeye ulaşıldı.

Piyasada bulunan güneş hücreleri, yapılarına göre genellikle yüzde 5 ile yüzde 30 arasında verimlilikle çalışırken, Doç.Dr. Cumali Sabah’ın koordinatörlüğünde iki yıldır süren çalışmalar sonucunda yüzde 30 seviyeleri aşıldı. İleriki aşamalarda, çalışmaları geliştirip yeni sürümler çıkarmayı da hedeflediklerini belirten Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cumali Sabah, “Çalışmalarımız kesintisiz devam ederse, güneş enerjisinden elektrik üretimi, yeni nesil güneş hücreleri ile birlikte daha ciddi rakamlara ulaşabilecek” dedi.