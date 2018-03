Halıcı, ENOSAD’da güven tazeledi

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği’nin (ENOSAD) 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Dr. Hüseyin Halıcı, yeniden ENOSAD Başkanlığı’na seçildi.