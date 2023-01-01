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Halıcı, ENOSAD’da güven tazeledi

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği’nin (ENOSAD) 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Dr. Hüseyin Halıcı, yeniden ENOSAD Başkanlığı’na seçildi.

ENOSAD’ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Yaşar Acar  AES-ACAR LTD. ŞTİ.
Erkan Cirit  DACEL LTD. ŞTİ.
Hasan Basri Kayakıran EMF MOTOR A.Ş.
Sami Özkan Dibek ENTEK OTOMASYON LTD. ŞTİ.
Hasan Terzioğlu  ENTEK TEKNİK A.Ş.
Tuncay Soydaş FESTO A.Ş.
Tunç Atıl  HKTM A.Ş.
Yiğit Küntan MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş.
Yavuz Çopur  PILZ LTD. ŞTİ.
Mehmet Özalp  SCHNEIDER ELEKTRİK A.Ş. 

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