Halil Kaya Gedik Ödülü Stephen Liu’ya verildi

Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim Vakfı sponsorluğunda, her yıl kaynak, bilim, teknoloji ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza atmış uzman kişilere delegasyon üyelerince yapılan oylama sonucunda verilen “Halil Kaya Gedik Ödülü” sahibini buldu.

Kaynak sektöründe akademik alanda ilk ve tek uluslararası ödül olan Halil Kaya Gedik Ödülü, bu yıl kaynak bilim ve teknolojisinin gelişimine verdiği desteklerden dolayı A.B.D Colorado Maden Okulu-Kaynak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Direktörü Amerikalı Prof.Dr. Stephen Liu aldı. Ödül, 28 Haziran akşamı Helsinki’de düzenlenen 68. IIW Uluslararası Genel Kurul Toplantısı Açılış Seremonisinde Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IIW Başkan Yardımcısı Hülya Gedik tarafından Prof.Dr. Stephen Liu’ya takdim edildi. Halil Kaya Gedik Ödülü her yıl geleneksel olarak Türkiye’nin ilk kaynak mühendislerinden ve Gedik Kaynak’ın (1963) kurucusu ve hayırsever işadamı merhum Halil Kaya Gedik’in adını yaşatmak üzere IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) tarafından veriliyor.

