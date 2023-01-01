Halkbank’tan KOSGEB işbirliğiyle KOBİ'lere özel destek programı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Halkbank arasında imzalanan protokol kapsamında, KOBİ’ler uygun faiz oranı ve vade seçenekleriyle kredi kullanma fırsatına sahip oldu.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve beyannamesi güncel olan firmaların yararlanabileceği KOBİ Finansman Destek Programı’yla, işletmeler 60 aya varan vadelerde uygun oranlarla kredi kullanabilecek.

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in katılımıyla, KOSGEB Genel Merkezi’nde imzalanan protokole göre, KOBİ Finansman Destek Programı’ndan KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve beyannamesi güncel olan işletmeler yararlanabilecek. Aylık eşit taksitler halinde geri ödeme seçenekli kredide, KOBİ’lere nakit akışları doğrultusunda 12 aya kadar ödemesiz dönem öngörülebilecek.

Finansal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak imzalanan protokol ile KOBİ’ler 3 ayda bir ödemeli gibi esnek ödeme seçeneklerinden de yararlanabilecek. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen KOSGEB’ ten uygulamalı girişimcilik eğitimi almış girişimcilere yönelik uygun kredi imkanı sağlanabilecek.