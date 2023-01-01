Hasan Mandal TÜBİTAK Başkanı oldu

TÜBİTAK Başkanlığı’na Prof.Dr. Hasan Mandal atandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılan devir teslim törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

Özlü, değişen koşullara, taleplere ve ihtiyaçlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) yeniden yapılandırılmasının gündemde olduğunu belirterek, "Daha az bürokrasi, daha çok bilim kimliğinde bir TÜBİTAK oluşturacağız. Bilgi ve teknoloji üreten bir Türkiye hayalimiz var. Araştırma geliştirme yaptıran, araştırma geliştirmeye odaklanmış, proje yürüten, esnek, çözüm ortağı bir yapılanmaya gideceğiz. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarını aynı düzlemde ele alan, bunlar arasında stratejik hedef birlikteliği oluşturan bir bakış açısıyla hareket edeceğiz. TÜBİTAK’ın bütün birikimini, 2023 hedeflerimize bizi ulaştıracak olan 'teknoloji atılımı' için seferber edeceğiz. Bu süreçte vizyonumuz yerli, hedeflerimiz küresel olacak" dedi.

Bakan Özlü, 2015 yılı Haziran ayından bu yana başkanlığı yürüten Prof.Dr. Arif Ergin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal da 1989 yılında TÜBİTAK’tan doktora bursu aldığını, kurumda çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendiğini, teşvik ve bilim ödüllerine layık görüldüğünü anlattı. Küresel rekabet ortamında bilgiye olan ihtiyacın arttığına ve bilgiye erişim yöntemlerinin de farklılaştığına işaret eden Prof.Dr. Mandal, "Ülkemizin küresel rekabet ortamında başta 2023 yılı hedefleri ve 11. Kalkınma Planı olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmada özellikle de bulunduğumuz koşullar dikkate alındığında bilgi ve bilim temelinde yerli ve milli teknolojimizi geliştirmek daha da önem kazanmaktadır. Bu da ancak her düzeyde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesiyle mümkün olacaktır" diye konuştu.

TÜBİTAK eski Başkanı Prof.Dr. Ergin ise bilim teknoloji ve Ar-Ge kurumlarına verilen yaklaşık 1.5-2 milyar lirayı, Türkiye'nin Ar-Ge altyapısını kuvvetlendirmek için devlet adına dağıttıklarını anlatarak, TÜBİTAK enstitülerinin proje hacminin görevi devraldığında 4.6 milyar lirayken bugün 8.3 milyar liraya ulaştığını aktardı.