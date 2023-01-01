“Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı” ilk mezunlarını verdi

Boeing [NYSE: BA], Türk Hava Yolları ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 39 Türk Hava Yolları yöneticisinin ve yönetici adayının “Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı”ndan mezuniyetini kutladı.

Program 2013 yılında Boeing, İTÜ ve Türk Hava Yolları ortaklığında, ülkenin hızla büyüyen havacılık sektörüne başarıyla yön vermelerini ve küresel havacılık endüstrisinde etkili bir role sahip olmalarını sağlamak üzere, Türk Hava Yolları’nın gelecek vadeden yöneticilerine ve yönetici adaylarına liderlik ve yönetim becerileri kazandırmak amacıyla başlatıldı. Törende konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım ve Teknoloji) Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak Türkiye üzerinden geçen trafikten önemli bir pay yakalamayı hedefledik ve bu amaca uygun stratejiler geliştirdik. Bugün İstanbul küresel bir uçuş merkezi olma konusunda önemli bir mesafe kaydetmektedir. Türk Hava Yolları, tıpkı saygıdeğer program ortaklarımız Boeing ve İTÜ gibi küresel bir markadır. Havacılık endüstrisinin yükselen yıldızıyız” dedi.