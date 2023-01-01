Hayalleri büyük girişimcilere Yol Haritası Garanti’den

Garanti Bankası, Garanti Yol Haritam ile KOBİ’lere, yeni ve potansiyel girişimcilere, iş yaşamlarının her aşamasında yol haritası çizmelerini sağlayacak bir araç sunuyor.