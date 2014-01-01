Helvacıoğlu: “Türkiye’nin franchise hacmi 50 milyar dolara koşuyor”

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Bayim Olur musun Fuarı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilere yeni iş kapıları aralanırken, markalar, zincir olma yolunda önemli fırsatlar yakaladı.

Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, Yeşilköy CNR Expo Fuar Merkezi'nde 4 gün süresince açık kalan fuarı 29 bin 326 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, firmaların çok sayıda iş bağlantısı yaptıklarının altını çizdi. 2014'te fuara 277'si yerli, 23'ü yabancı olmak üzere 300 firma katılırken bu yıl 330’u yerli, 35’i yabancı toplam 365 firma katıldı. 2014'te 27 bin 400 ziyaretçi alan fuarı, bu yıl 29 bin 326 kişi ziyaret etti. Fuarın 22 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirildiğini ve bu alanda düzenlenen dünyadaki ilk üç fuar arasında yeraldığını vurgulayan Helvacıoğlu, Türkiye'deki franchising pazarı hacminin de her geçen yıl giderek arttığını söyledi.

Helvacıoğlu şöyle devam etti: “Türkiye'de günümüzde franchise hacmi, UFRAD verilerine göre 43 milyar dolarlık bir hacme sahip, 2016 yılında ise bu rakamın 50 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Günümüzde Türkiye 1850 adet zincir işletmeye sahip bulunuyor, zincirlere bağlı şube sayısı ise 50.000 civarında. Franchise/bayilik verenlerin sayısı 1471 iken, franchise/bayiliğin zincirler içindeki oranı ise yüzde 78'lere ulaşıyor. Bu rakamlar Türkiye'nin franchise hacminin giderek arttığını ve Türk ekonomisindeki öneminin giderek artacağını ortaya koyuyor.”